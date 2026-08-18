Clamoroso Egitto, rissa tra la moglie e l'ex di Hossam Hassan: il ct finisce in ospedale

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Rissa tra moglie ed ex di Hossam Hassan: il ct egiziano ricoverato dopo un malore.

Una vacanza si è trasformata in una serata decisamente movimentata per Hossam Hassan, commissario tecnico dell'Egitto, finito in ospedale dopo una violenta lite che avrebbe coinvolto la sua attuale moglie Dan Adam e l'ex compagna Huwayda. Secondo quanto riportato da Sky News Arabia, l'episodio sarebbe avvenuto in un resort di Marina El Alamein, nel nord dell'Egitto, dopo un'esibizione dell'artista Mohamed Ramadan. L'incontro tra le due donne avrebbe dato origine prima a un acceso confronto verbale e successivamente a una colluttazione: Hassan, intervenuto nel tentativo di riportare la calma, avrebbe accusato un malore fino a perdere i sensi, rendendo necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.

Dalla discussione alla rissa: cosa sarebbe accaduto nel resort

Secondo la ricostruzione riportata dai media, alcuni figli dell'ex compagna si sarebbero avvicinati ad Hassan mentre si trovava al bar dell'hotel, dando il via a una discussione rapidamente degenerata. Dan Adam ha raccontato di essere stata aggredita durante la confusione, sostenendo di essere stata colpita anche con del caffè bollente, oltre ad aver ricevuto schiaffi e pugni ed essere stata strattonata per i capelli. La situazione avrebbe richiesto l'intervento della polizia e dei soccorsi, mentre diversi ospiti avrebbero assistito alla scena. Huwayda avrebbe successivamente presentato una denuncia per poi ritirare le accuse e, secondo quanto riferito, le due donne si sarebbero infine scusate per quanto accaduto.