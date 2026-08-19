Open Var sparisce dai palinsesti DAZN: programma a rischio, cosa può succedere

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Open Var assente dai palinsesti DAZN: trattative in corso per decidere il futuro del programma.

Il futuro di Open Var resta ancora tutto da definire. L'assenza della trasmissione dai palinsesti di DAZN ha alimentato dubbi e discussioni sui social, soprattutto dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi su una possibile cancellazione del programma realizzato in collaborazione con AIA e FIGC. Al momento, però, la mancata presenza nella programmazione non rappresenta una conferma della chiusura. Open Var, infatti, generalmente non debutta insieme alla prima giornata di Serie A, ma viene inserito nel palinsesto a campionato già iniziato, solitamente tra la terza e la quarta giornata.

Open Var, futuro ancora da decidere: trattative in corso

La vera incognita riguarda quindi la conferma del programma per la nuova stagione. Dopo che nei mesi scorsi sembrava prendere quota l'ipotesi di una cancellazione, i cambiamenti ai vertici arbitrali potrebbero modificare lo scenario: sono arrivati il nuovo direttore tecnico dell'AIA Domenico Messina e il nuovo designatore Daniele Orsato, mentre a ottobre sono previste le elezioni presidenziali dell'Associazione. Discussioni e trattative sono ancora in corso e non esiste al momento una decisione definitiva. L'ipotesi leggermente più probabile resta quella di una conferma di Open Var oppure della nascita di una trasmissione con finalità analoghe ma con un format differente, anche se servirà attendere per conoscere la scelta definitiva. A riportarlo è Tuttomercatoweb.