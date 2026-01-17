Roma-Lang, Rai: interesse confermato, stasera le ultime di Venerato
Stasera alle ore 23.00 ritorna su Rai Due 'Il sabato al 90esimo' condotto da Alberto Rimedio. Ampio spazio dedicato a Napoli-Sassuolo. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie sul Napoli. In primo piano l'interesse (confermato ) della Roma per Noa Lang e il futuro di Lorenzo Lucca.
