Roma-Lang, Rai: interesse confermato, stasera le ultime di Venerato
Oggi alle 14:55Brevi
di Antonio Noto

Stasera alle ore 23.00 ritorna su Rai Due 'Il sabato al 90esimo' condotto da Alberto Rimedio. Ampio spazio dedicato a Napoli-Sassuolo. In diretta il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato con le ultime notizie sul Napoli. In primo piano l'interesse (confermato ) della Roma per Noa Lang e il futuro di Lorenzo Lucca.

