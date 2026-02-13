Tuttonapoli Roma miglior difesa della Serie A, merito anche di un super Svilar: il dato

Se la Roma è la miglior difesa della Serie A, con appena 14 gol subiti in 24 partite, il merito è anche e soprattutto di un super Mile Svilar. C'è un dato che parla chiaro: i giallorossi hanno concesso agli avversari 25.4xG, il differenziale di oltre 11 reti è da rimandare in gran parte, appunto, al portiere serbo che registra 6.8xG evitati. Nella statistica è il secondo migliore del campionato dietro solo a Maignan.

Il Napoli, invece, con un numero di expected goals against simile è riuscito a sventarne molti di meno: 23 reti subite da 25.5xG concessi, vale a dire un differenziale positivo di appena 2.5xG di cui solo 0.9 è frutto dei portieri, il restante sono imprecisioni degli avversari. Al di là delle parate dei portieri, però, va rimarcata la fragilità difensiva degli azzurri, ben distanti dalla solidità mostrata nella passata stagione: ad oggi sono 40 i gol subiti in 36 partite, contro i 26 in 39 gare dello scorso anno.