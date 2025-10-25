Scintille in campo tra Lautaro e Conte: ecco cosa è successo

Scintille in campo subito dopo il 2-1 dell'Inter siglato da Çalhanoğlu: Lautaro si avvicina alla panchina di Conte e vola qualche parola di troppo tra i due, mega ressa con gli altri componenti della panchina costretti a dividerli. L'arbitro è costretto ad intervenire per placare gli animi, ma a distanza i due protagonisti continuano con gesti e paroloni!