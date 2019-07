Scopri l'abbigliamento tecnico indossato a Dimaro con E-napolistore

Il ritiro in Val di Sole procede a gonfie vele agli ordini di mister Ancelotti, la squadra è carica in vista della nuova stagione e si cominciano a vedere le novità legate alla nuova collezione tecnica realizzata dalla Kappa per la stagione 2019/2020. La linea allenamento indossata dai calciatori azzurri durante il ritiro sta riscuotendo un grandissimo successo tra gli appassionati, la vera novità è il colore verde militare che spicca particolarmente tra i capi indossati. T-shirts, smanicati, felpe e l'immancabile casacca antipioggia che accompagnano i giocatori durante le ore di lavoro. Scopri tutti i prodotti disponibili sul catalogo online di e-napolistore.it accedendo al link in basso.

