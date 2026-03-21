Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua la 30ª giornata di Serie A
Dopo gli anticipi vinti ieri dal Napoli a Cagliari e dall'Udinese a Genova, in questo sabato 21 marzo continua la 30ª giornata di Serie A, che prevede altri tre match: Parma-Cremonese alle ore 15:00, Milan-Torino alle 18:00 e Juventus-Sassuolo alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Inoltre appuntamento alle 11 con il Napoli Primavera che affronta in casa il Genoa. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 21 MARZO
11.00 Napoli-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Bologna-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Cremonese-Sassuolo (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Roma-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Genoa-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Juventus-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Brighton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Elche-Maiorca (Liga) - DAZN
14.30 Juventus Next Gen-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Atalanta U23-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Brescia-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Guidonia-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pianese-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Giana Erminio-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Parma-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cesena-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Vukovar-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Bayern-Union (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Fulham-Burnley (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.15 Espanyol-Getafe (Liga) - DAZN
16.15 Inter-Napoli (Serie A femminile) - DAZN
17.15 Monza-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Lokomotiva Zagabria-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
17.30 Ravenna-Livorno (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 251)e NOW
17.30 Renate-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Campobasso-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Carpi-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pro Vercelli-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Milan-Torino(Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Toronto-Columbus Crew (MLS) - APPLE TV
18.00 Lazio-Roma (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Everton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Borussia Dortmund-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
18.30 Levante-Oviedo (Liga) - DAZN
18.30 Osasuna-Girona (Liga) - DAZN
18.45 RAngers-Aberdeen (Campionato scozzese) - COMO TV
19.00 Benfica-Vitoria Guimaraes (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Modena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Darmstadt-Schalke 04 (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Juventus-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Leeds-Brentford (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
21.00 Nizza-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
21.00 Siviglia-Valencia (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.30 Philadelphia Union-Chicago Fire (MLS) - APPLE TV
23.00 Nashville-Orlando City (MLS) - APPLE TV
