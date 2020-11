Top 100 Tmw - Sorpresa Politano ad un passo dal podio! 4 azzurri nei primi 20

Dopo sette giornate di campionato, questa è la classifica dei 100 migliori giocatori di Serie A per rendimento, secondo la media voti della redazione di Tuttomercatoweb. Al primo posto il 39enne Zlatan Ibrahimovic, seguito dal 35enne Cristiano Ronaldo e Muriel. Al quarto posto troviamo Matteo Politano. Non è un titolare, ma sarebbe riduttivo chiamarlo riserva. Soprattutto, sta diventando sempre più un giocatore decisivo, nonostante un limitato minutaggio. Il suo tiro dalla distanza è sempre più marchio di fabbrica e ha determinato in positivo, ad esempio, la difficile trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Ma Politano s'è fatto valere anche in campionato e dopo aver segnato contro Genoa e Atalanta è risultato decisivo a Benevento, con due assist decisivi. Ha ancora posizioni da scalare, ma in un Napoli che vuole essere competitivo su tutti i fronti un giocatore come lui è fondamentale: un'arma preziosissima da giocare a gara in corso. I numeri di Politano in questo avvio di stagione Serie A 6 presenze, 2 gol e due assist vincenti. 2015 minuti giocati Europa League 3 presenze, un gol. 213 minuti giocati.

Di seguito la classifica generale:

1. IBRAHIMOVIC (Milan) 7.40

2. CRISTIANO RONALDO (Juventus) 7.25

3. MURIEL (Atalanta) 7.13

4. POLITANO (Napoli) 7.00

5. GOMEZ (Atalanta) 6.86

6. LOZANO (Napoli) 6.83

7. CAPUTO (Sassuolo) 6.75

8. SILVESTRI (Hellas Verona) 6.64

9. KESSIE (Milan) 6.64

10. MKHITARYAN (Roma) 6.64

11. PEDRO (Roma) 6.64

12. LOCATELLI (Sassuolo) 6.64

13. INSIGNE (Napoli) 6.63

14. NZOLA (Spezia) 6.63

15. KULUSEVSKI (Juventus) 6.60

16. LEAO (Milan) 6.60

17. DZEKO (Roma) 6.60

18. DJURICIC (Sassuolo) 6.60

19. KOULIBALY (Napoli) 6.58

20. MIRANTE (Roma) 6.58

21. SPINAZZOLA (Roma) 6.58

22. BERARDI (Sassuolo) 6.58

23. FREULER (Atalanta) 6.50

24. ZACCAGNI (Hellas Verona) 6.50

25. LUKAKU (Inter) 6.50

26. OSIMHEN (Napoli) 6.50

27. VERRE (Sampdoria) 6.50

28. SORIANO (Bologna) 6.43

29. KJAER (Milan) 6.43

30. VERETOUT (Roma) 6.43

31. BELOTTI (Torino) 6.43

32. BARAK (Hellas Verona) 6.42

33. BARELLA (Inter) 6.42

34. PEZZELLA (Parma) 6.42

35. LUKIC (Torino) 6.42

36. MORATA (Juventus) 6.40

37. SCAMACCA (Genoa) 6.38

38. GABBIA (Milan) 6.38

39. JOAO PEDRO (Cagliari) 6.36

40. SOTTIL (Cagliari) 6.36

41. SAELEMAEKERS (Milan) 6.36

42. HATEBOER (Atalanta) 6.33

43. PERIN (Genoa) 6.33

44. HAKIMI (Inter) 6.33

45. DANILO (Juventus) 6.33

46. MANOLAS (Napoli) 6.33

47. ZAPPA (Cagliari) 6.30

48. CAICEDO (Lazio) 6.30

49. BRAHIM DIAZ (Milan) 6.30

50. HYSAJ (Napoli) 6.30

51. CALABRIA (Milan) 6.29

52. CALHANOGLU (Milan) 6.29

53. CONSIGLI (Sassuolo) 6.29

54. LAUTARO MARTINEZ (Inter) 6.29

55. MANCINI (Roma) 6.29

56. NANDEZ (Cagliari) 6.29

57. QUAGLIARELLA (Sampdoria) 6.29

58. THORSBY (Sampdoria) 6.29

59. RICCI (Spezia) 6.25

60. KARAMOH (Parma) 6.25

61. OSPINA (Napoli) 6.25

62. PROVEDEL (Spezia) 6.25

63. SZCZESNY (Juventus) 6.25

64. CANDREVA (Sampdoria) 6.25

65. RAMSEY (Juventus) 6.25

66. DE PAUL (Udinese) 6.21

67. MILENKOVIC (Fiorentina) 6.21

68. AUDERO (Sampdoria) 6.21

69. BIRAGHI (Fiorentina) 6.21

70. IBANEZ (Roma) 6.21

71. SIMEONE (Cagliari) 6.21

72. VIDAL (Inter) 6.21

73. FARAONI (Hellas Verona) 6.20

74. GOSENS (Atalanta) 6.20

75. LAZZARI (Lazio) 6.20

76. ROVELLA (Genoa) 6.20

77. AGUDELO (Spezia) 6.20

78. DONNARUMMA (Milan) 6.17

79. CUADRADO (Juventus) 6.17

80. RABIOT (Juventus) 6.17

81. MERTENS (Napoli) 6.17

82. DRAGOWSKI (Fiorentina) 6.14

83. SEPE (Parma) 6.14

84. SPORTIELLO (Atalanta) 6.14

85. CRAGNO (Cagliari) 6.14

86. SAMIR (Udinese) 6.14

87. PELLEGRINI (Roma) 6.14

88. CASTROVILLI (Fiorentina) 6.14

89. AYHAN (Sassuolo) 6.13

90. KARSDORP (Roma) 6.13

91. LOPEZ (Sassuolo) 6.13

92. YOUNG (Inter) 6.13

93. COLLEY (Hellas Verona) 6.13

94. BAKAYOKO (Napoli) 6.13

95. DEFREL (Sassuolo) 6.13

96. GAGLIARDINI (Inter) 6.13

97. REBIC (Milan) 6.13

98. FAVILLI (Hellas Verona) 6.13

99. DIMARCO (Hellas Verona) 6.10

100. LAPADULA (Benevento) 6.10