Triplo cambio di Conte: entrano Neres, Elmas e Gilmour

di Davide Baratto

Al 71esimo Antonio Conte sfrutta l'ultimo slot a disposizione per effettuare i tre cambi rimasti: entrano David Neres, Elmas e Gilmour, escono Hojlund, Anguissa e Lobotka. Probabilmente sarà il brasiliano a ricoprire il ruolo di falsa punta.