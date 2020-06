UFFICIALE - Europa League al via il 5-6 agosto: ecco dove avrà luogo la final eight

Come la Champions, anche l'Europa League si giochera' con una Final Eight in Germania. Lo ha reso ufficialmente noto l'Esecutivo Uefa riunito a Nyon. Si ripartira' dagli ottavi in sospeso il 5 e 6 agosto (Getafe-Inter e Siviglia-Roma si giocheranno in gara secca), poi fase finale in Germania con la finale il 21 agosto.