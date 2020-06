UFFICIALE - Psg, Leonardo dà l'addio a Cavani e Thiago Silva: "Via a fine stagione"

Il direttore sportivo del PSG Leonardo ha rilasciato un'intervista a "Journal du Dimanche" dove ufficializza la partenza di Thiago Silva e Edinson Cavani: "Confermo che i due giocatori non saranno più con noi alla scadenza del contratto. E' stata una decisione molto difficile da prendere, sono giocatori che hanno fatto la storia del club: ci chiediamo sempre se è meglio continuare il cammino insieme o se è meglio evitare l'anno di troppo. Le storie sono state molto belle. Ma sì, siamo arrivati alla fine. Abbiamo dovuto prendere una decisione logica, anche a livello economico o riguardo alla generazione che sta arrivando. Forse abbiamo torto, non lo so, non c'è mai un momento perfetto. Ora c'è la Champions League in vista e l'idea è di continuare a competere con loro fino alla fine di agosto. Ma come questo possa essere fatto (da un punto di vista giuridico, ndr) non è ancora chiaro"