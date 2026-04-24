Accostato al Napoli, Maresca verso il Man City? Dall'Inghilterra: "Pare che Guardiola lasci"
Possibili movimenti a catena sulle panchine europee in vista dell’estate. Secondo le ultime indiscrezioni, cresce la sensazione che Pep Guardiola possa lasciare il Manchester City al termine della stagione, aprendo scenari interessanti per diversi tecnici. Come riportato da talkSPORT, Enzo Maresca è tra i candidati più forti per raccogliere l’eredità. La sua situazione contrattuale con il Chelsea, però, resta particolare: i termini di uscita potrebbero prevedere un risarcimento, anche se la questione è soggetta a interpretazioni legali.
Il Chelsea non può bloccare Maresca
Un punto appare chiaro: “Il Chelsea non potrà bloccare o ritardare l’inizio della nuova avventura di Maresca”. Inoltre, eventuali nuovi club interessati non dovranno versare indennizzi diretti ai Blues. Uno scenario in evoluzione che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato degli allenatori in Italia.
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