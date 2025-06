Ag. Obaretin: “Interessa sia in Italia che all’estero, parleremo con il Napoli”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Lorenzo Lazzari, agente di Nosa Edward Obaretin: “Obaretin? Sono di parte perchè lo seguiamo da tempo e per me arriverà ad altissimi livelli. I rapporti col Napoli sono buonissimi, ci incontreremo per definire il futuro del ragazzo che è giovane, ma si è già messo in mostra. Ha richiamato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri per cui con grande calma decideremo il meglio. L’Italia non è un paese per giovani, troppe volte ai giovani non vengono concesse opportunità e non gli viene neanche concesso di sbagliare.

Gli esempi più belli sono stati quelli dei giovani come Comuzzo che nessuno avrebbe immaginato facesse una stagione del genere. La forza di Obaretin sta nella mentalità che poi è ciò che gli ha permesso di esplodere. Non è in scadenza 30 giugno 2025, in quella data scade il suo contratto di prestito, ma ha un contratto pluriennale col Napoli e noi vogliamo trovare una soluzione in sinergia col club azzurro che sia vantaggioso per tutti. Magari può andare in ritiro col Napoli ed essere valutato, oppure partire sin da subito in prestito, non so, non ne abbiamo ancora parlato col Napoli. Credo che le offerte che arriveranno faranno la differenza perchè se un club è disposto a fare un investimento importante per lui, magari la società deciderà anche di venderlo”.