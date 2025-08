Ag. Obaretin: "Palermo? Un orgoglio, ma Empoli più avanti. Attendiamo il Napoli"

Il futuro di Nosa Edward Obaretin, giovane difensore di proprietà del Napoli, è ancora in bilico. L'agente del centrale, Lorenzo Lazzari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ilovepalermocalcio.com sulla situazione del suo assistito, recentemente accostato anche ai rosanero in questa sessione di mercato.

Secondo quanto emerso, il Bari vorrebbe confermare il giocatore (che ha già giocato nel capoluogo pugliese in prestito nella scorsa stagione), ma l’Empoli è al momento il club più vicino a chiudere l’accordo. Lazzari ha infatti rivelato che Obaretin è a un passo dal trasferirsi in prestito con diritto e obbligo di riscatto: "Il ragazzo si trova in ritiro con il Napoli e siamo in attesa che il club faccia le sue valutazioni. Il Palermo è senza dubbio una realtà che può aiutare qualsiasi calciatore nel percorso di crescita, ma adesso dobbiamo aspettare cosa deciderà il Napoli". Lazzari ha poi sottolineato l’importanza della pazienza quando si lavora con club di grande prestigio come il Napoli, aggiungendo: "Non c’è fretta, tutto dipende dalle valutazioni del club partenopeo".

Infine, Lazzari ha espresso orgoglio per l’interesse del Palermo, riconoscendo il valore e la storia del club rosanero: "Vedere il nome del ragazzo accostato a realtà così importanti è motivo di grande orgoglio per noi".