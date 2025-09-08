Ag. Vergara: "ADL ha molta considerazione di lui e Conte lo ritiene un profilo da Napoli"
Antonio Vergara si avvicina al rinnovo con il Napoli, a qualche settimana dal debutto avvenuto contro il Sassuolo. Ad annunciarlo è Mario Giuffredi, agente del centrocampista classe 2003, intervenuto al microfono di Radio Crc: "Vi do una notizia importante: Politano è vicino al rinnovo con il Napoli! Per il rinnovo di Vergara siamo sulla buona strada, credo che nel giro di una settimana saranno chiusi entrambi.
De Laurentiis ha molta considerazione di Vergara, anche lo stesso Antonio Conte è d’accordo che Vergara possa far parte di questo Napoli. Lui può fare più ruoli, la mezzala o la sottopunta. Vergara ha grande gamba che è abbinata ad una grande tecnica, ha delle caratteristiche per cui può fare tanti ruoli. Non a tutti i napoletani è stata data la possibilità di giocare nel Napoli, credo che il Presidente Vergara la voglia dare".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
