Ag. Vergara annuncia: “Ci siamo per il rinnovo! E’ stato trattenuto da Conte”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Mario Giuffredi, agente tra gli altri del centrocampista del Napoli, Antonio Vergara, ha parlato del suo assistito: “Sul rinnovo di Vergara siamo alla fase conclusiva, penso che nei prossimi giorni ci saranno le firme. Vergara è stato trattenuto da Conte e se l’ha voluto fare vuol dire che ha i suoi motivi.

Anche Vergara deve seguire l’allenatore e sapere che prima o poi anche per lui arriveranno le occasioni per dimostrare il suo valore. Pio Esposito per me deve fare ciò che fanno Marianucci e Vergara, lavorare in maniera serena e fare il suo percorso. Una volta ha usato la parola “equilibrio” e direi che bisogna stare con i piedi per terra e godersi la crescita. Il concetto è che i ragazzi devono stare con i piedi per terra e pensare soltanto a lavorare”.