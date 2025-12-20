Ultim'ora
Marianucci può partire a gennaio: ecco i due club che puntano al prestito
Il futuro di Luca Marianucci potrebbe essere lontano da Napoli. Il difensore centrale, classe 2004, che fatica a trovare spazio in maglia azzurra, secondo quanto riferito da Sky Sport è finito nel mirino di due club di Serie A: si tratta di Cagliari e Cremonese che cercano un rinforzo proprio in quel settore del campo.
Il difensore, arrivato in maglia azzurra nella scorsa sessione di mercato dall’Empoli per una cifra di 9 milioni di euro, potrebbe dunque lasciare Napoli per andare a giocare con maggiore continuità. Il Cagliari e la Cremonese, dunque, sono pronte ad approfittarne per rinforzare il proprio organico con un centrale di prospettiva ma che finora non ha avuto grande spazio.
