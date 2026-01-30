Ultim'ora
Niente Cremonese, Marianucci va al Torino! Sky: firme già in corso
Il Torino a sorpresa ha chiuso per Luca Marianucci in prestito secco. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, i granata in queste ore hanno superato Sassuolo e Cremonese nella corsa al difensore di proprietà del Napoli e si è assicurato il ragazzo. Le firme sono già in corso, il classe 2004 si trasferisce subito.
