Allegri fa già il mercato: ha chiesto rinforzi in due ruoli specifici

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Il Napoli continua a muoversi sul mercato, ma le priorità di Massimiliano Allegri sembrano essere già piuttosto chiare

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, ma le priorità di Massimiliano Allegri sembrano essere già piuttosto chiare. Mentre la società prosegue il pressing per Mario Gila, il nuovo tecnico azzurro intende prima valutare attentamente la rosa durante il ritiro estivo prima di dare il via libera definitivo alle operazioni in entrata.

Allegri, due richieste sul calciomercato del Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, le richieste principali dell'allenatore riguarderebbero due ruoli ben precisi: un portiere e un centrocampista di spessore internazionale. Il quotidiano evidenzia infatti che: "Alla fine, le richieste vere e proprie che farà Max sono quelle di un altro portiere al posto di Milinkovic e di un centrocampista che risponde a un nome ben preciso: quello di Adrien Rabiot. C'è tempo, tanto tempo".