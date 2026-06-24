Lucca, il Napoli vuole tutelare l'investimento: Allegri lo valuterà in ritiro

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Lorenzo Lucca è pronto a fare ritorno a Napoli dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest.

Lorenzo Lucca è pronto a fare ritorno a Napoli dopo l'esperienza in prestito al Nottingham Forest. L'attaccante classe 2000, acquistato dagli azzurri un anno fa per una cifra importante, si presenterà al ritiro estivo dove avrà l'occasione di conoscere il nuovo tecnico Massimiliano Allegri e confrontarsi con il club sul proprio futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, "Lucca rientrerà così a Napoli e, al netto dell'affare Gila, conoscerà Allegri, andrà in ritiro e vorrà presto capire cosa ne sarà del suo futuro".

Lucca, il Napoli vuole preservare il suo investimento

L'investimento effettuato dal Napoli nell'estate del 2025 era stato significativo. Come ricorda il quotidiano romano, "un anno fa arrivò dall'Udinese per 35 milioni di euro, si sistemò alle spalle di Lukaku per crescere e imparare da Big Rom". Tuttavia, una serie di circostanze ha cambiato i piani iniziali: l'infortunio del centravanti belga e il successivo arrivo di Rasmus Hojlund hanno modificato le gerarchie offensive. L'avventura napoletana non è mai realmente decollata e, come sottolinea il Corriere dello Sport, "con Conte il feeling non è mai scattato, così a gennaio la scelta di ripartire altrove". Da qui il trasferimento in Premier League, al Nottingham Forest, dove Lucca sperava di rilanciarsi dopo l'ottimo rendimento mostrato nei mesi precedenti con la maglia dell'Udinese.

Allegri vorrà valutarlo in ritiro

Ora il ritorno in azzurro apre nuovi scenari. Il mercato è appena iniziato e il nome di Lucca continua a essere seguito da diversi club. Tra questi ci sarebbe anche la Lazio, interessata a monitorare la situazione. Il Corriere dello Sport conclude ricordando che "Lucca ha 25 anni e ha ancora (quasi) tutta una carriera davanti per tornare a splendere di luce propria".