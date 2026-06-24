Spalletti vuole Lobotka, Allegri si oppone: possibile incontro con Manna per il rinnovo
La Juventus continua a monitorare con attenzione Stanislav Lobotka. Secondo quanto riferisce Il Roma, il centrocampista slovacco resta uno dei profili maggiormente apprezzati dal nuovo corso bianconero guidato da Luciano Spalletti, che vorrebbe riportare con sé un calciatore già allenato ai tempi del Napoli. La situazione contrattuale di Lobotka presenta alcune analogie con quella di Mario Gila, anche se il Napoli, a differenza di quanto accade per il difensore spagnolo, sarebbe disposto ad aprire un dialogo per il rinnovo.
Allegri-Lobotka, il tecnico vuole tenerlo
Il quotidiano sottolinea come "per Allegri lo slovacco è fondamentale, il tecnico non può permettersi il lusso di perdere un tassello importante del reparto. Nei prossimi giorni si proverà a blindare Lobo per evitare brutte sorprese". Nonostante il forte interesse della Juventus, il Napoli è quindi intenzionato a trattenere uno dei pilastri del proprio centrocampo. Secondo Il Roma, "da tempo il calciatore vorrebbe cambiare casacca, ma resta perché piace all'allenatore che arriva. Quindi Manna cercherà di convincerlo a rimanere". Per questo motivo non è escluso che nelle prossime settimane possa andare in scena un incontro decisivo tra le parti. Come evidenzia ancora il quotidiano, "approfittando del rientro dagli Usa del patron, ci potrebbe essere un incontro a Roma con l'entourage per definire il tutto".
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