Fiorentina su Lang: l'affare potrebbe coinvolgere una contropartita che piace al Napoli
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Noa Lang torna a essere un nome caldo per il mercato della Fiorentina
L'attaccante Noa Lang torna a essere un nome caldo per il mercato della Fiorentina. L'esterno offensivo olandese, di proprietà del Napoli e reduce dall'esperienza in prestito al Galatasaray, gode della piena stima della dirigenza viola, che avrebbe già avviato i primi contatti per valutare un'operazione in prestito.
Lang-Dodò, possibile incastro di mercato
Secondo quanto riportato da La Nazione, i colloqui tra le parti hanno aperto la strada a una trattativa concreta che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Dodò. Il terzino brasiliano continua infatti a essere molto apprezzato dal Napoli, ma la Fiorentina non sembra intenzionata a fare sconti: il presidente Rocco Commisso sarebbe disposto a lasciarlo partire soltanto davanti a un'offerta di almeno 15 milioni di euro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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