"De Bruyne imprescindibile": spunta la valutazione di Allegri sul belga

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La prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri.

La prossima settimana potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico livornese sono destinati a incontrarsi nel prossimo weekend, al rientro del patron azzurro dagli Stati Uniti, per pianificare le strategie della nuova stagione e del mercato estivo.

De Laurentiis, presente ieri in tribuna per assistere alla sfida tra Belgio e Iran, ha avuto modo di osservare da vicino due dei principali protagonisti azzurri, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. E proprio sul centrocampista belga emergono indicazioni significative in vista del confronto con Allegri.

Allegri considera De Bruyne imprescindibile

Secondo il quotidiano, il futuro allenatore del Napoli considera De Bruyne una pedina fondamentale del progetto tecnico e non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare alla sua qualità ed esperienza. Una posizione chiara che potrebbe influenzare le prossime decisioni del club sul fronte della rosa.