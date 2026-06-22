Calciomercato Napoli, possibile novità sul futuro di Marianucci: le ultime
Il futuro di Luca Marianucci sarà deciso durante l'estate. Il difensore, rientrato al Napoli dopo l'esperienza in prestito al Torino, verrà valutato attentamente da Massimiliano Allegri nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro prima che il club prenda una decisione definitiva. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il centrale potrebbe anche conquistarsi uno spazio stabile nella rosa azzurra.
Futuro Marianucci, spunta una novità
L'ipotesi è quella di una permanenza come difensore di riserva nelle rotazioni del nuovo Napoli. Molto dipenderà dalle impressioni che Marianucci saprà lasciare al nuovo allenatore nelle prime settimane di lavoro. Per il giovane difensore si tratta di un'occasione importante per dimostrare di poter essere una risorsa utile all'interno del progetto tecnico azzurro.
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