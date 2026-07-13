Rinnovo Lobotka, il Napoli attiverà l'opzione: i dettagli. Ma occhio al dualismo con Gilmour

Rinnovo Lobotka, il Napoli attiverà l'opzione: i dettagli. Ma occhio al dualismo con GilmourTuttoNapoli.net
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lunedì 13 luglio 2026, 16:00Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Stanislav Lobotka è destinato a prolungare il contratto, mentre Billy Gilmour spera di aumentare il minutaggio dopo l'infortunio.

Il Napoli è pronto a confermare Stanislav Lobotka al centro del proprio progetto tecnico. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il regista slovacco continuerà a essere il punto di riferimento del centrocampo anche nella nuova stagione agli ordini di Massimiliano Allegri, con il club intenzionato ad attivare l'opzione che prolungherà il suo contratto oltre l'attuale scadenza del giugno 2027.

Gilmour cerca più spazio

Alle spalle di Lobotka scalpita Billy Gilmour, costretto a seguire l'ultimo Mondiale da spettatore a causa dell'infortunio. Lo scozzese punta ad aumentare il proprio minutaggio nel corso della prossima stagione, pur sapendo che il regista slovacco resta, almeno per il momento, il perno imprescindibile del centrocampo azzurro.