Altra cessione in arrivo: Sgarbi va a giocare in Serie B

È ormai imminente la cessione di Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 di proprietà della SSC Napoli. Dopo una stagione vissuta in prestito tra Bari e Juve Stabia, entrambe in Serie B, il giocatore si prepara a una nuova avventura sempre nella serie cadetta. La sua crescita e le esperienze maturate nella passata stagione lo rendono un profilo interessante per diversi club alla ricerca di giovani con margini di miglioramento.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Sgarbi sarà con ogni probabilità al Pescara. Il club abruzzese, fresco di promozione in Serie B, è pronto ad accoglierlo per rinforzare il reparto offensivo. Il trasferimento dovrebbe concludersi a breve, con i dettagli finali ormai in fase di definizione. Per Sgarbi, si tratterebbe di un’occasione importante per trovare continuità e affermarsi definitivamente tra i professionisti.