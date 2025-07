Altri due colpi! Rai: Juanlu Sanchez e Milinkovic-Savic diventeranno azzurri

vedi letture

Il Napoli fino a questo momento ha concluso ben cinque operazioni in entrata: a giugno Luca Marianucci dall'Empoli e Kevin De Bruyne a parametro zero, nelle ultime due settimane si sono aggiunti anche Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca (quest'ultimo sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart). Ma il mercato del Napoli non si ferma qui.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto sapere che altri due colpi saranno praticamente certi: "Non so quando, ma il Napoli prenderà anche Juanlu e Milinkovic-Savic. Sono molto ottimista. Il Napoli era anche su Pubil, prima del Milan, ma tutti vogliono prima vederci chiaro sulla situazione clinica".