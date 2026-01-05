Ultim'ora

Ambrosino va al Venezia, è fatta! Schira: "Ecco i dettagli del prestito"TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:30Calciomercato Napoli
di Davide Baratto

Giuseppe Ambrosino si trasferisce al Venezia, affare fatto: stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, il club lagunare ha raggiunto un accordo con il Napoli. Il classe 2003 verrà ceduto a titolo temporaneo fino a giugno, ma il prestito si rinnoverà in automatico di un ulteriore anno, quindi fino a giugno 2027, in caso il Venezia venisse promosso in Serie A.