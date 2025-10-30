Anguissa ha rifiutato 6 club per il rinnovo: accordo a un passo, manca la firma

Frank Zambo Anguissa sta per rinnovare con il Napoli. Manca solo la firma. Contratto fino al 2029 e ingaggio da 4 milioni a stagione che con i bonus può arrivare fino a 5 milioni. C'è una grande novità. Tante squadre volevano Anguissa, convinto da Conte a restare.

Secondo il giornalista Nicolò Schira, su Youtube, in questi mesi Anguissa ha rifiutato diversi club come Monaco, Sunderland, Galatasaray, due club arabi e Fenerbahce. Insomma, tanti corteggiamenti ma alla fine Anguissa non ha avuto dubbi: è rimasto al Napoli e ora è prossimo al rinnovo.