Arezzo-Iaccarino, Tmw: può restare! Contatti in corso col Napoli

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Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il rapporto tra Iaccarino e l’Arezzo potrebbe proseguire anche oltre la scadenza del prestito fissata al 30 giugno.

La stagione di Gennaro Iaccarino con la maglia dell’Arezzo si è chiusa con numeri importanti e soprattutto con la promozione in Serie B conquistata dal club toscano. Il centrocampista classe 2003, arrivato in prestito secco dal Napoli, ha collezionato 29 presenze arricchite da un gol e un assist nel corso della stagione.

L’Arezzo prova a trattenerlo

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, il rapporto tra Iaccarino e l’Arezzo potrebbe proseguire anche oltre la scadenza del prestito fissata al 30 giugno. Sarebbero infatti in corso colloqui tra le parti per valutare la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo. Una soluzione che, al momento, non sarebbe affatto da escludere dopo l’ottima annata vissuta dal giovane centrocampista in Toscana.