Arriverà un centrocampista! Il Napoli non molla Mainoo: nuovi contatti con gli agenti
Il Napoli, come confermato dal direttore sportivo Giovanni Manna prima della gara di Champions contro l’Eintracht Francoforte, punta a rinforzare il centrocampo a gennaio. L’operazione era già nei piani del club prima dell’infortunio di De Bruyne, soprattutto in vista della partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa. Kobbie Mainoo rimane una delle priorità, anche se non è l’unico nome sul taccuino dei dirigenti azzurri: ci sono almeno un paio di alternative.
Nelle ultime settimane, rivela su YouTube il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, ci sono stati contatti con gli agenti del centrocampista inglese classe 2005 per mantenere vivo l’interesse, dopo che il Napoli aveva già provato a chiudere la trattativa a fine mercato estivo, senza però riuscire a superare la resistenza del Manchester United.
