Pellegrini accostato al Napoli. E lui sul futuro risponde così

Capitano al passo d'addio. Poi rimasto con gol nel derby e la fiducia di Gasperini. Ma gennaio è alle porte e per Lorenzo Pellegrini, che non ha rinnovato, il futuro resta un rebus. Il giocatore è stato di nuovo accostato al Napoli. Piaceva già un anno fa. Pellegrini sull'estate appena trascorsa dice: "Addio? Ci ho pensato, ovviamente. E più che offerte, ci sono stati interessamenti. Ma comunque quell’infortunio è stato troppo determinante in quel momento. Ancora non mi allenavo con la squadra; ho fatto la prima panchina simbolica a Pisa, dopo essermi allenato una volta con gli altri. In più, sono uno a cui non piacciono le cose fatte all’ultimo: se devo fare una cosa, devo pensarci bene, essere convinto di ciò che faccio".

Ora non c’è più da pensarci?

"No, ora no (ride, ndr). Ora c’è da giocare. Poi, quel che sarà, sarà", le sue parole a Il Romanista. Dalla Capitale non si sbilanciano, Pellegrini infatti potrebbe anche restare fino a giugno, però il Napoli ci pensa e con la sua situazione contrattuale tutto può ancora accadere.