Giovane, l'Inter è in vantaggio sul Napoli: la cifra che chiede l'Hellas

Giovane del Verona nel mirino del Napoli, ma l'Inter al momento è in vantaggio. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul talento brasiliano già nel mirino di diversi club italiani.

"Le voci di mercato parlano già di un interessamento di alcune big, italiane e straniere, per questo ragazzo arrivato in riva all’Adige a parametro zero questa estate dopo essersi svincolato dal Corinthians. Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso. I nerazzurri sarebbero in pole. La firma sul contratto che lo lega all’Hellas fino al giugno del 2029 mette il club gialloblù in una condizione di forza. Attualmente il brasiliano ha un valore di mercato che si aggira sui 5 milioni, ma data l’età e le potenzialità espresse, il club del fondo statunitense Presidio Investors potrebbe decidere di prendere in esame offerte già per il prossimo mercato di gennaio, ma dai 10 milioni in su”.