Rinnovo e sostanzioso aumento in arrivo per Rrahmani: i dettagli
Amir Rrahmani è ormai a un passo dal rinnovo con il Napoli. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb, che spiega che il difensore kosovaro vedrà il suo ingaggio salire dagli attuali 2,5 milioni a circa 4 milioni di euro, con una nuova scadenza però non particolarmente lunga. Il prolungamento dovrebbe infatti portarlo fino al 30 giugno 2028, resta da capire se con un’opzione a favore del club, insieme a un adeguamento economico significativo.
In un primo momento si era ipotizzato un accordo fino al 2029, ma l’età del giocatore, che ha appena compiuto 31 anni, ha indirizzato la trattativa verso una durata più contenuta. Rrahmani, intanto, ha appena archiviato un periodo complicato a causa dell’infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane, rientrando solo nella gara contro il Como.
