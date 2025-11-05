Retroscena Zaccagni: sondaggio del Napoli in estate, la risposta del giocatore

vedi letture

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il canale Youtube del collega Fabrizio Romano, ha parlato di un retroscena di mercato su Mattia Zaccagni, capitano della Lazio: "In estate il Napoli ha fatto più di un pensiero per quanto riguarda Zaccagni, ma il giocatore ha dato massima priorità alla Lazio. 30 anni, capitano della Lazio, sta dimostrando tutto il suo valore, tutta la sua qualità anche in questo inizio di stagione con la maglia della Lazio addosso: nove partite e tre gol.

Zacagni ha giurato amore alla Lazio in estate, nonostante questo pensiero del Napoli, che comunque ha fatto un sondaggio per lui, e continua a giurare amore alla Lazio con le prestazioni in campo. Insomma Zaccagni è contentissimo di restare alla Lazio, vuole restare”.