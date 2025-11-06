Il Mattino - Per gennaio piace Atta: la valutazione dell'Udinese

di Arturo Minervini
Dopo essersi fermato a quota nove acquisti in estate, il club valuta l’inserimento di almeno un altro centrocampista.

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle strategie del Napoli in vista del mercato di gennaio. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, è pronto a riprendere il filo delle operazioni avviate in estate e rimaste incomplete. Dopo essersi fermato a quota nove acquisti in estate, il club valuta l’inserimento di almeno un altro centrocampista.

Nel mirino ci sono due profili giovani e di prospettiva: Kobbie Mainoo, 20 anni, talento inglese del Manchester United già seguito nei mesi scorsi, e Arthur Atta, 22enne dell’Udinese, per il quale i friulani chiedono circa 15 milioni di euro.