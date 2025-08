Asta per Cajuste! Sky: rilancio dall'Arabia Saudita! Spunta una penale, i dettagli

vedi letture

Il futuro di Jens Cajuste è sempre più incerto: il Neom, club neopromosso in Saudi Pro League, è tornato prepotentemente alla carica. Gli arabi hanno rilanciato la loro offerta al Napoli per il centrocampista svedese, proponendo un prestito da 2.5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Una clausola interessante prevede anche una penale di 2.5 milioni in caso di mancato riscatto.

Questa nuova proposta potrebbe cambiare i piani del Napoli, che aveva già un accordo di massima sia con l'Ipswich che con il Besiktas per la cessione di Cajuste. Entrambi i club, inglese e turco, erano pronti a versare 8 milioni di euro nelle casse azzurre per acquisire il cartellino del giocatore. La palla ora passa definitivamente a Cajuste.