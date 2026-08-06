Badiashile ha offerte, ma vuole la Champions: il Napoli può chiudere ma attende

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Calciomercato Napoli, le ultime su Badiashile e le strategie del club partenopeo

Il pressing del Napoli su Benoit Badiashile non si è mai fermato. Nonostante il momentaneo stand-by delle ultime ore, il club azzurro non ha affatto abbandonato la pista che porta al difensore francese del Chelsea: la trattativa resta calda e, soprattutto, sotto controllo totale della dirigenza partenopea.

Il Napoli ha in mano tutte le carte

Quello che emerge con chiarezza è che il Napoli è forte sul giocatore. Il club di De Laurentiis conosce alla perfezione ogni dettaglio dell'operazione: struttura del prestito, cifre del riscatto, condizioni contrattuali. Non ci sono margini di incertezza o punti da negoziare ex novo: il Napoli ha già memorizzato i costi complessivi dell'affare e potrebbe, in teoria, chiudere l'operazione in qualsiasi momento decida di farlo. Manca solo il via libera definitivo da parte del Napoli.

Il nodo uscite: perché si aspetta

Il motivo del temporaneo rallentamento non è quindi legato a Badiashile o al Chelsea, ma alle dinamiche interne del club. Il Napoli, prima di affondare il colpo definitivo, vuole completare altre operazioni in uscita, così da liberare spazio nella rosa e, soprattutto, nel costo della rosa. Una strategia di mercato che accompagna il Napoli già da mesi dopo le spese dell'anno scorso.

Badiashile ha altre offerte, ma vuole solo Napoli

Un dato che rafforza ulteriormente la posizione del club riguarda la volontà del giocatore. Badiashile, infatti, non manca di alternative sul mercato: il difensore ha altre offerte, anche interessanti, ma nonostante ciò - riferisce l'esperto Fabrizio Romano - è orientato con decisione verso Napoli. Tra le motivazioni principali c'è senza dubbio la prospettiva di giocare la Champions League, fattore che pesa non poco nelle scelte di un giocatore giovane ma già esperto ad alti livelli.