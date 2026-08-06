Uscite bloccate, Del Genio: "Napoli tira la corda anche per gli esuberi, ma fino a quando?"

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Calciomercato Napoli, il punto sulla strategia del club anche in uscita

Il mercato del Napoli non si sblocca neanche dopo l'addio di Gutierrez per 30mln di euro. Anche le operazioni in uscita restano bloccate e ne ha parlato a Canale 8 il giornalista Paolo Del Genio: "Il Napoli sta spaccando il centesimo, stavolta. Dico stavolta perché l'anno scorso non è stato così, quando per prenderli subito se non te lo davano a 30 il Napoli diceva ecco 35mln e dammi il giocatore. Pur di prenderli subito ha fatto più o meno così, ora non fa così, tira la corda anche in questa fase e la cosa è che lo fa anche in uscita per giocatori che tutti sanno che sono in uscita.

Calciomercato Napoli, quando si sbloccheranno le uscite?

"Pur di liberarci immaginavo fossero dati alla prima richieta, invece detta le sue condizioni, ma siamo a 25 giorni alla fine del mercato e questo lo puoi portare avanti fino a ferragosto, poi negli ultimi giorni pur di liberarti degli esuberi dovrai accettare qualsiasi condizione altrimenti te li tieni e non li puoi inserire neanche in lista e per il costo rosa però pesano perché devi comunque pagarli. Il comportamento è ancora di tirare la corda, ma se non vanno in porto...".