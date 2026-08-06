Retroscena Lukaku, è fuori dal progetto ed è il primo a voler andar via al più presto

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Calciomercato Napoli, le ultime su Lukaku e l'assenza a Castel di Sangro

Ha fatto rumore l'assena di Romelu Lukaku a Castel di Sangro quest'oggi, data della convocazione da parte del Napoli. Si è gridato allo scandalo, ma non c'è alcun caso legato a Big-Rom ed a questi ulteriori giorni di permesso concessi dal club partenopeo, scrive Salvatore Caiazza sul quotidiano Il Roma: "Di vacanza neanche a parlarne. In 48 ore il centravanti spera di poter trovare una sistemazione in modo tale da non raggiungere inutilmente Massimiliano Allegri. Ormai si sa che è fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Non perché sia scarso o inadattato. Ma per il semplice motivo che il ciclo è finito e la proprietà vuole togliersi dal groppone l’enorme stipendio che guadagna ormai da due anni".

Napoli-Lukaku, giorni di permesso in attesa della cessione

"L’idea della società era quello di venderlo subito dopo la competizione iridata e prima ancora che potesse aggregarsi. Non è successo. Ma qualcosa potrebbe cambiare nelle prossime ore. Magari l’Atlanta United lo ingaggerà per la gioia sua e di Adl. Che così risparmierebbe un bel po’ di soldi di stipendio e potrebbe eventualmente fare qualche altro acquisto con i soldi degli americani. Non resta altro che aspettare".