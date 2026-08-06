Zeballos-Celta, da Vigo: "C'è una chance perché il Napoli ha problemi economici"
Il Napoli rischia di veder sfumare la pista Exequiel Zeballos, come vi abbiamo raccontato già nelle ultime ore. Anche la stampa locale, in particolar modo moiceleste.com, racconta che il Celta Vigo sta provando a soffiarlo al Napoli. In condizioni normali sarebbe difficile competere con il club partanopeo - ammettono da Vigo -, ma "alcuni problemi economici specifici della squadra italiana stanno ritardando l'operazione e questo dà una possibilità al Celta", si legge.
Zeballos-Celta Vigo, il costo dell'operazione e gli incastri del club spagnolo
Nonostante tutto l'affare non è facile perché il costo è di 6mln di euro, ma si pensa ad quinquennale per abbassare l'ammortamento del costo dell'operazione e rientrare così nei parametri imposti ai club dalla Liga. In questo senso economicamente l'operazione sarebbe coperta dalla recente partenza di Unai Núñez che è passato all'Espanyol. I prossimi giorni in un senso o in un altro saranno decisivi.
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