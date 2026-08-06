Napoli-Badiashile, arriva l'affondo: ecco formula e cifra dell'offerta

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Calciomercato Napoli, c'è l'accelerata per Badiashile: le cifre e perché sceglie il francese

Il Napoli è pronto all'ultimo step per assicurare a Max Allegri il tassello necessario in difesa dopo l'infortunio di Buongiorno. Gli azzurri hanno intensificato i contatti per Benoit Badiashile, difensore centrale francese di proprietà del Chelsea che però è in uscita. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il club di De Laurentiis sta lavorando su una formula precisa: prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 21,5 milioni di euro.

Il Napoli ci prova per Badiashile senza obbligo di riscatto

Una struttura contrattuale che permetterebbe al Napoli di valutare l'impatto del giocatore in Serie A, ma anche il suo status dal punto di vista fisico, prima di rendere l'acquisto definitivo, limitando al contempo l'esborso immediato per le casse azzurre che quest'anno sono ancora in sofferenza dopo le spese degli anni scorsi. La palla, ora, passa al Chelsea: la dirigenza partenopea attende una risposta dai Blues per capire se l'affare potrà sbloccarsi nelle prossime ore o se sarà necessario un nuovo rilancio.

Perché il Napoli va su Badiashile

L'assalto a Badiashile nasce da una necessità precisa: colmare il vuoto lasciato in difesa dall'infortunio di Alessandro Buongiorno. Il centrale ex Torino si è fermato proprio nel momento più delicato della preparazione, costringendo lo staff tecnico e la dirigenza a muoversi rapidamente sul mercato per non farsi trovare scoperti in vista dell'avvio di stagione, considerando anche le condizioni precarie di Beukema. Badiashile, classe 2002, rappresenta un profilo ancora giovane ma già rodato ad alti livelli: cresciuto nel vivaio del Monaco, si è trasferito in Premier dove però non ha sempre trovato continuità di impiego anche a causa degli infortuni.