Lucca, niente Fiorentina o Bologna: il valzer di punte non coinvolge l'azzurro
Effetto domino sul mercato degli attaccanti in casa Fiorentina: Mateo Pellegrino del Parma è diventato il nome principale per il reparto offensivo viola, qualora si concretizzasse la cessione di Roberto Piccoli al Bologna. L'attaccante argentino, numero 9 dei ducali, secondo Sky Sport arriverebbe con la formula del trasferimento a titolo definitivo, andando ad aggiungersi agli altri innesti già messi a segno dalla Fiorentina in questa finestra di mercato.
Lucca fuori dal valzer delle punte di Serie A
Rimane invece alla finestra la Juventus, che nelle scorse settimane aveva manifestato un certo interesse per il giocatore. Sul fronte uscite, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione la posizione di Moise Kean, giocatore che il club non ha intenzione di lasciar partire in questa sessione di calciomercato. Né Fiorentina né Bologna, dunque, nonostante i rumors dei mesi scorsi, in questo momento sembrano pensare a Lorenzo Lucca.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro