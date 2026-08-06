Spunta Tel per l'attacco! Under e in linea coi parametri, ma devono uscire gli attaccanti

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Tel è tra i profili seguiti dal ds Manna. Prima, però, il Napoli dovrà completare le uscite, soprattutto quella di Romelu Lukaku.

Il Napoli continua a valutare possibili rinforzi per l'attacco, ma ogni operazione resta subordinata alle cessioni. Il club azzurro sta lavorando per definire gli addii di Romelu Lukaku e, potenzialmente, anche di Lorenzo Lucca. Solo dopo aver liberato spazio in rosa e nel monte ingaggi, il direttore sportivo Giovanni Manna potrà affondare il colpo per un nuovo attaccante. Tra i profili monitorati spunta ora anche un nome nuovo.

Anche Tel tra i giocatori seguiti dal Napoli

Secondo quanto riferito dal giornalista Marco Giordano sul proprio profilo X, il Napoli sta seguendo anche Mathys Tel, attaccante classe 2005 di proprietà del Tottenham. Il francese, grazie alla sua età, non occuperebbe uno slot nella lista Over e rappresenterebbe un investimento in linea con la politica di ringiovanimento perseguita dal club.

Il Napoli deve prima cedere

Prima di avviare un'eventuale trattativa con gli Spurs, però, il Napoli dovrà sbloccare il mercato in uscita. In quest'ottica potrebbe rivelarsi importante anche la posizione di Noa Lang, seguito con interesse dall'Ajax. Tel era già stato accostato agli azzurri in passato e nell'ultima stagione ha trovato poco spazio con la maglia del Tottenham.