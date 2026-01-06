Bagarre per Vergara! Schira svela: “5 squadre di Serie A hanno chiesto informazioni”

Si accende il mercato attorno ad Antonio Vergara. Il giovane centrocampista del Napoli è uno dei principali candidati a lasciare temporaneamente il club nella finestra di gennaio, con l’obiettivo di trovare maggiore continuità.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, come rivelato su X da Nicolò Schira, sono già cinque le squadre di Serie A che hanno chiesto informazioni per un’operazione in prestito di sei mesi. Cagliari, Parma, Genoa, Lecce e Como si sono mosse concretamente per il classe 2003, pronte a offrirgli spazio e minuti importanti. Il Napoli valuta con attenzione la soluzione migliore per la crescita del giocatore.