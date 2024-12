Bari, Dorval sul Napoli: "Una soddisfazione sapere che un top club ti vuole già a gennaio"

Si sta parlando molto, in questi ultimi giorni, del terzino del Bari Mehdi Dorval, che è finito nel mirino del Napoli, che pare puntare al giocatore algerino già nel mercato di gennaio. Proprio il 23enne, nei giorni scorsi, è intervenuto in un programma francese, C'est vous l'expert, e ha parlato di quello che è il suo momento, partendo ovviamente da quello che vive in Puglia: "Ho un allenatore, Moreno Longo, che mi dà tanto supporto, che mi sta dietro e che mi fa lavorare molto sui miei punti deboli - si legge sul portale lagazettedufennec.com - Quando lavori duro in allenamento, in partita puoi produrre quello che fai durante la settimana, e quando questo accade sono davvero molto orgoglioso, questo è tutto ciò che può succedere e di questo puoi essere orgoglioso".

Il discorso si sposta quindi ai rumors di mercato: "Sapere che il Napoli è interessato mi fa molto piacere, ma preferisco restare concentrato sulla stagione corrente, e solo quando sarà terminata l'annata valuterò le offerte che arriveranno".

Chiaro però che non è chiusa la porta a un possibile imminente trasferimento: "Certo, è soddisfacente, a livello personale, sapere che un top club ti vuole già a gennaio. Spetterà poi al mio agente parlarmene, e prenderò una decisione quando sarà il momento giusto. Ma per ora preferisco rimanere concentrato sui miei obiettivi e finire bene metà stagione".