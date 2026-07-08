Bologna, conferme su Folorunsho: piace e può partire subito
Il Bologna guarda al mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e ha individuato in Michael Folorunsho un possibile obiettivo per la linea mediana. Il centrocampista è finito nel mirino del club rossoblù, che ha già effettuato un primo sondaggio per capire la situazione del giocatore di proprietà del Napoli. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.
Folorunsho, il Bologna valuta la situazione
Al momento l’operazione resta un’idea e non è ancora entrata nella fase concreta della trattativa. Folorunsho è rientrato al Napoli dopo l’esperienza in prestito al Cagliari nella scorsa stagione e il Bologna sta raccogliendo informazioni per valutare la fattibilità dell’affare. Il club emiliano continuerà a monitorare gli sviluppi, alla ricerca del profilo giusto per aumentare qualità e fisicità a centrocampo.
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