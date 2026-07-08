Frattesi in uscita dall’Inter: il Napoli resta alla finestra

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Il futuro di Davide Frattesi resta uno dei temi caldi del mercato dell’Inter. Il centrocampista classe ’99 è considerato in uscita dal club nerazzurro e, secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli continua a monitorare la situazione in attesa di completare lo snellimento della propria rosa. Gli azzurri valutano il giocatore come un possibile rinforzo per il centrocampo, anche nella prospettiva di un rilancio con Massimiliano Allegri in panchina.

Napoli unico club italiano interessato: sfida anche dalla Premier

Al momento, l’interesse del Napoli rappresenta l’unico movimento concreto in Italia per Frattesi. Roma e Juventus hanno infatti ridotto la pressione sul giocatore, sia per i costi elevati dell’operazione sia per i tempi necessari per sviluppare una trattativa di questo livello. Il centrocampista, però, continua ad avere estimatori anche all’estero: diversi club di Premier League hanno infatti acceso i riflettori su di lui e potrebbero inserirsi nella corsa nelle prossime settimane.