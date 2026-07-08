Sorpresa in difesa: proposto al Napoli un talento del Barcellona

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Napoli, proposto Alvaro Cortes del Barcellona: il difensore piace per prospettiva e margini di crescita

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe ricevuto una proposta per Alvaro Cortes, giovane difensore del Barcellona. Classe emergente del settore giovanile blaugrana, il centrale spagnolo ha caratteristiche fisiche e tecniche interessanti: è alto 190 centimetri ed è mancino, un profilo che potrebbe adattarsi alle esigenze della squadra azzurra. Il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro secondo i dati di Transfermarkt, ma l'operazione potrebbe essere studiata con una formula particolare.

L'ipotesi sarebbe quella di un trasferimento sulla falsariga dell'affare Nico Paz al Como, con l'inserimento di una clausola di riacquisto in favore del Barcellona. Al momento, però, secondo Il Mattino, non ci sarebbero ancora le condizioni ideali per portare avanti la trattativa. Resta comunque un nome da monitorare, perché Cortes rispecchia l'identikit ricercato dalla dirigenza del Napoli: un giovane talento, con prospettive importanti e ampi margini di miglioramento.