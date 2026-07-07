Calciomercato Napoli, duello col Milan per il talento Uzun! Maxi-richiesta dell’Eintracht

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Calciomercato Napoli, interesse per Can Uzun. Duello con il Milan per il talento turco: l’Eintracht Francoforte chiede 45 milioni.

Dalla Germania arrivano conferme sull'interesse di alcuni club italiani per Can Uzun, talento turco dell'Eintracht Francoforte che ha preso parte al Mondiale con la nazionale allenata da Vincenzo Montella. In particolare, Napoli e Milan avrebbero manifestato il proprio apprezzamento per il trequartista classe 2005, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo. A frenare eventuali trattative, però, è la valutazione elevata del club tedesco, che non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei suoi gioielli: la richiesta di partenza si aggira infatti sui 45 milioni di euro, cifra sostenuta anche dall'interesse arrivato dalla Premier League e dal Galatasaray.

Can Uzun, numeri importanti con l'Eintracht e la Turchia

In Turchia cresce l'ottimismo sulla possibilità che il Galatasaray riesca a riportare il giocatore in patria, nonostante la concorrenza e il costo dell'operazione. Nell'ultima stagione disputata a Francoforte, Uzun ha raccolto 28 presenze complessive tra campionato, coppa nazionale e Champions League, realizzando 10 gol e fornendo 6 assist. Con la maglia della nazionale turca, invece, il giovane talento è sceso in campo otto volte, trovando anche una rete nell'amichevole pre Mondiale contro la Macedonia del Nord.